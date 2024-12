Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hatten - Betrunkener Pedelec-Fahrer kollidiert mit PKW und leistet Widerstand bei der Blutentnahme

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec-Fahrer ist es am Freitag, den 13.12.2024, gegen 17:50 Uhr, in Hatten gekommen. Dabei hat eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hatten mit ihrem PKW die Straße "Am Alten Reitplatz" befahren. Der 37-jährige Pedelec-Fahrer aus Dötlingen fuhr ihr entgegen und kollidierte, trotz einer durch die Fahrzeugführerin durchgeführten Gefahrenbremsung, mit dem PKW. Beide Beteiligten blieben dabei unverletzt, allerdings entstand am PKW ein nicht unerheblicher Sachschaden. Da bei dem Pedelec-Fahrer motorische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde vor Ort noch ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,35 Promille ergab. Bei dem anschließenden Transport zur Dienststelle zwecks einer Blutprobenentnahme leistete der Beschuldigte schließlich erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

