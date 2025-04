Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Straßenverkehr gefährdet und Leitplanke touchiert

Wittmund - Zusammenstoß mit S-Pedelec

Ein 41 Jahre alter Autofahrer hat am Montag auf der B 210 in Wittmund mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Mann fuhr gegen 13.45 Uhr mit einem Mercedes auf der Auricher Straße und überholte nach derzeitigem Erkenntnisstand in Höhe Willen einen Lkw und einen Traktor. Aufgrund des Gegenverkehrs versuchte er, noch zwischen Lkw und Traktor wieder einzuscheren und zog dabei mit hoher Geschwindigkeit über die Fahrbahn nach rechts auf den Geh- und Radweg, wo er die Leitplanke touchierte. Ein entgegenkommender Mann mit einem Krankenfahrstuhl musste dem Mercedes-Fahrer auf dem Geh- und Radweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Autofahrer überholte den Traktor dann rechts und setzte seine Fahrt weiter fort. Der 41-jährige Mercedes-Fahrer konnte wenig später von der Polizei gestellt werden. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Eine Autofahrerin ist am Montagmorgen in Wittmund mit einem S-Pedelec kollidiert. Die 50-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 8 Uhr von der Straße Up de Gast nach rechts in die Auricher Straße einbiegen. Sie übersah hierbei eine von rechts kommenden 32-Jährige auf einem S-Pedelec und stieß mit ihr zusammen. Die S-Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden.

