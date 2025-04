Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Lütetsburg - Verkehrsunfall auf der Küstenbahnstraße

Auf der Küstenbahnstraße (L6) in Lütetsburg hat sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 12 Uhr war ein 79-jähriger Ford-Fahrer auf der L 6 in Fahrtrichtung Norden unterwegs und fuhr nach ersten Erkenntnissen beim Beschleunigen auf einen vorausfahrenden Transporter auf. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und landeten in einem Straßengraben. Der 79-jährige Ford-Fahrer und der 60-jährige Transporter-Fahrer wurden leicht verletzt. Der 19-jährige Beifahrer in dem Transporter blieb nach erster Einschätzung vor Ort unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Norden - Radfahrerin kollidiert mit Pony

Eine Radfahrerin ist am Montag in Norden mit einem Pony kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 15.10 Uhr eine 83 Jahre alte Pedelec-Fahrerin entlang der Heerstraße in Richtung Lütetsburg. Auf dem Radweg kam ihr rechtsseitig ein Mann entgegen, der eine Gruppe Ponys führte. Die 83-Jährige fuhr links an dem Mann und den Ponys vorbei, als sich plötzlich eines der Tiere ebenfalls nach links bewegte und die Pedelec-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zum Unfall. Die 83-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Südbrookmerland - Alkoholisierter Autofahrer

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montag in Südbrookmerland gestoppt worden. Gegen 16.45 Uhr machten Zeugen die Polizei auf die auffällige Fahrweise eines Autofahrers aufmerksam, der durch Forlitz-Blaukirchen fuhr. Die Beamten hielten den 65-jährigen Mann an und stellten fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hage - Pedelec-Fahrer stießen zusammen

Zwei Pedelec-Fahrer sind am Montag in Hage zusammengestoßen. Auf dem Radweg an der Halbemonder Straße fuhren gegen 20.40 Uhr ein 52-jähriger und ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer in entgegengesetzter Richtung. Als sie sich begegneten, stießen sie zusammen und stürzten. Beide verletzten sich leicht. Der 76-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Textil-Discounters an der Gewerbestraße in Norden hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 15.20 Uhr und 16.55 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen einen grauen Mitsubishi Space Star. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Zeugenhinweise.

Großefehn - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag auf der Schrahörnstraße in Großefehn ereignet hat. Der Fahrer eines Lkw-Anhänger-Gespanns war gegen 12.45 Uhr in Fahrtrichtung Mittegroßefehn unterwegs, als ihm ein bislang Unbekannter in einem dunklen Pkw mit Wohnanhänger entgegenkam und auf seine Fahrspur geriet. Der Lkw-Fahrer musste nach rechts ausweichen und prallte dabei gegen eine Baumwurzel und einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer kümmerte sich nicht um die Regulierung des Schadens und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizeistation Großefehn unter 04943 925660 entgegen.

