Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kennzeichen gestohlen

Großheide - Unfallflucht

Großefehn - Transporter touchiert RTW

Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Kennzeichen gestohlen

Am Wochenende wurde in Norden ein Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten das hintere Kennzeichen mit Auricher Städtekennung von einem roten VW Caddy. Das Fahrzeug war über das Wochenende am Fahrbahnrand des Warfenwegs, auf Höhe der Hausnummer 2, geparkt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Unfallflucht

Im Poppenweg in Großheide hat sich vergangene Woche eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Donnerstag, 20.15 Uhr, und Freitag, 9.15 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel eines blauen Citroen Berlingo. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04936 912760.

Großefehn - Transporter touchiert RTW

Ein unbekannter Transporter-Fahrer ist am Freitag in Spetzerfehn mit dem Außenspiegel eines Rettungswagens kollidiert. Der Fahrer eines weißen Transporters fuhr gegen 10.25 Uhr auf der Norderwieke Nord in Fahrtrichtung Großefehn, als er auf Höhe des Kirchwegs einer abgestellten Mülltonne am Straßenrand ausweichen musste. Er fuhr links daran vorbei, achtete aber offenbar nicht auf den Gegenverkehr. Der Transporter stieß im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden RTW zusammen und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamte in Norden haben am Freitag einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 39 Jahre alte VW-Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

