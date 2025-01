POL-OB: Fußgänger nach Verkehrsunfällen in Krankenhäuser verbracht

Polizeipräsidium Oberhausen

Fußgänger nach Verkehrsunfällen in Krankenhäuser verbracht

Oberhausen (ots)

Im Stadtgebiet Oberhausen ist es am Dienstag (07.01.) zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Fußgänger von Autofahrern erfasst und schwer verletzt wurden:

Am Morgen (08:15 Uhr) erfasste ein 38-jähriger Autofahrer im Stadtteil Oberhausen-Schlad mit einem Ford Fiesta einen 39-jährigen Fußgänger, der an einer Lichtzeichensignalanlage (Ampel) die Liebknechtstraße überqueren wollte. Der Passant wurde nach ersten Ermittlungen auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte danach auf die Straße. Nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der 39-Jährige in ein Krankenhaus verbracht.

Dann am Nachmittag (17:10 Uhr) erfasste ein 53-jähriger Autofahrer mit einem VW Golf einen 43-jährigen Fußgänger im Stadtteil Klosterhardt-Nord. Der Fahrzeugführer befuhr zuvor die Dorstener Straße (kommend aus Bottrop) und beabsichtigte nach links auf die Fernewaldstraße abzubiegen. Zum Zeitpunkt seien die Sichtverhältnisse schlecht gewesen, da es bereits dunkel war und es stark regnete. Beim Abbiegen kam es plötzlich im Bereich der dortigen Fußgängerfurt zu einem lauten Knall durch den Zusammenstoß mit dem 43-jährigen Passanten. Dieser wurde ebenfalls aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

In beiden Fällen hat das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen die Ermittlungen aufgenommen.

