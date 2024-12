Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Einsatzlage - Mann bedroht Rettungskräfte

Spenge (ots)

(um) Am heutigen Tage (17.12.), gegen 10:00 Uhr, führten Zeugenangaben zu einem Einsatz in der Wallenbrücker Straße in Spenge-Bardüttingdorf. Die Polizei sperrte den Bereich um ein dortiges Wohnhaus. Vorrausgegangen war ein Hilfseinsatz bei dem die Besatzung eines Rettungswagens durch einen 47-jährigen Patienten bedroht wurde. Der Mann zog sich dann in ein dortiges Wohnhaus zurück. Aufgrund des Bedrohungspotenzials des Gefährders bewältigte die Polizei Herford die Einsatzlage in einer besonderen Aufbauorganisation unter Hinzuziehung von Spezialkräften. Der Mann konnte in der Wohnung festgenommen werden. Derzeit klärt sich, inwiefern er ärztlicher Hilfe überstellt werden kann. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

