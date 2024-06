LPI-SHL: Poller beschädigt

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag gegen 21:10 Uhr gleich zwei Fahrräder, die im Bereich des Bahnhofes in der Westendstraße in Schmalkalden angeschlossen abgestellt waren. Das eine Rad hat einen weißen Rahmen und schwarze Griffe, das andere einen schwarzen Rahmen und orangefarbene Griffe. Der Dieb flüchtete danach in Richtung Innenstadt und konnte wie folgt beschrieben werden: - männlich - 1,70 Meter groß - Glatze - weißes ...

mehr