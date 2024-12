Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 43-jähriger Herforder am Montag (16.12.), um 7.55 Uhr schwer verletzt. Er war mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg der Diebrocker Straße in Richtung Herford. Zeitgleich fuhr ein 63-jähriger Herforder mit seinem Mercedes auf der Diebrocker Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, auf einen Parkplatz abzubiegen. Beim Abbiegevorgang stieß er mit dem 43-Jährigen zusammen, der daraufhin auf die Motorhaube prallte. Mittels eines Rettungswagens wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

