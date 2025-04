Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raubüberfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Heslach (ots)

Zwei unbekannte Männer überfielen am späten Freitagabend (04.04.2025) ein Lebensmittelgeschäft und raubten Bargeld in unbekannter Höhe. Die Männer betraten gegen 22.00 Uhr das Geschäft, bedrohten zwei anwesende Mitarbeiter im Kassenbereich mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten die Kasseneinnahmen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtmitte. Nach Angaben der Angestellten trugen beide Männer eine Maske, hatten ein südländisches Aussehen, waren etwa 185 Zentimeter groß und schwarz gekleidet. Einer der Männer trug weiße Sportschuhe der Marke Nike und der andere schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Bei der Schusswaffe soll es sich um eine schwarze Pistole gehandelt haben und bei dem Messer um ein Küchenmesser mit rotem Griff. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

