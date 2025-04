Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach mutmaßlichem Autorennen - Polizei stoppt Tatverdächtige

Stuttgart-Feuerbach/Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Samstag (29.03.2025) auf der Bundesstraße 27 zwei 19 und 20 Jahre Autofahrer kontrolliert, die im Verdacht stehen, in der Heilbronner Straße an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Einem 32 Jahre alten Autofahrer fielen der 19-Jährige mit seinem Dodge Challenger und der 20-Jährige mit seinem BMW M3 bereits gegen 02:45 Uhr im Bereich des Arnulf-Klett-Platzes auf, als die beiden mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit an ihm vorbeifuhren. Auf Höhe der Heilbronner Straße 289 standen beide an einer roten Ampel, dabei sollen die Motoren aufgeheult haben. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, sollen die beiden mit quietschenden Reifen davongefahren sein. Alarmierte Polizeibeamte hielten die beiden Fahrzeuge auf der Bundesstraße 27 am Ortseingang von Ludwigsburg an und kontrollierten sie. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell