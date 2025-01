Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Zweimalige Unfallflucht

Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr wollte eine 22-Jährige mit ihrem PKW VW in der Fronackerstraße in ihre Hofeinfahrt abbiegen, als ihr Fahrzeug von einem PKW Mitsubishi, der dem VW ausweichen wollte, gestreift wurde. Der Mitsubishi, der mit einem Mann und einer Frau besetzt gewesen war, setzte seine Fahrt nach der Kollision ohne Anzuhalten fort und die Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst erfolglos. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Am Samstag gegen 00:45 Uhr kam es erneut zu einem Verkehrsunfall, bei dem dieser PKW Mitsubishi beteiligt war. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr die Westtangente in Richtung Hegnach und verlor vor einer Verkehrsinsel die Kontrolle über sein Auto. Das Auto überfuhr die Verkehrsinsel, beschädigte ein Verkehrszeichen und blieb dann liegen. Zwei Personen entfernten sich nach dem Unfall zu Fuß in unbekannte Richtung. Auch hier verlief die Fahndung erfolglos. Der bei diesem Unfall angerichtete Sachschaden beträgt etwa 17.000 Euro. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der PKW Mitsubishi offenbar in Spanien entwendet und später mit französischen Kennzeichen versehen worden. Personen, denen der blaue SUV Mitsubishi mit französischen Kennzeichen zuvor aufgefallen war, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell