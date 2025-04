Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf offener Straße entblößt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag, 20.03.2025, einen 49 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der sich in der Felix-Dahn-Straße entblößt haben soll. Der Mann war gegen 16.30 Uhr zu Fuß mit einer Frau in Richtung Karl-Pfaff-Straße unterwegs, als er sich entkleidet haben soll. Er soll hierbei seine Unterhose zur Seite geschoben und sein nacktes Glied entblößt haben. In dieser Stellung soll er einige Augenblicke verharrt haben, bevor er zu seiner Begleitung in ein Auto stieg und davonfuhr. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Auch eine bislang unbekannte Frau, die mit einem Kind unterwegs war, soll den Tatverdächtigen gesehen haben. Polizeibeamte kontrollierten das Fahrzeug wenig später in der Epplestraße und nahmen den 49-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen und insbesondere die Frau mit dem Kind werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

