POL-S: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (03.04.2025) in der Lautenschlagerstraße einen E-Scooter gestohlen. Der 36 Jahre alte Besitzer stellte seinen grünen Roller der Marke Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen ODG 534 gegen 11.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 17 an einem Fahrradbügel ab und sicherte ihn mit einem Zahlenschloss. Als er gegen 13.00 Uhr zurückkehrte, war der E-Scooter im Wert von rund ...

mehr