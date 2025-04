POL-S: Fußgängerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag (02.04.2025) am Leonhardsplatz einen 27 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 27-jährige Mann traf gegen 11.30 Uhr in einer Gaststätte auf den Täter, der 1.000 Euro von ihm forderte. Als der 27-Jährige kein Geld herausgeben wollte, griff der Täter in die Bauchtasche des Mannes, nahm sich 100 Euro Bargeld und seine Sozialkarte heraus, trat ihm zweimal in den ...

