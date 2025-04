Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Transporters steht im Verdacht, am Mittwoch (02.04.2025) auf einem Parkplatz an der Stuttgarter Straße ein Motorrad beschädigt zu haben und anschließend geflüchtet zu sein. Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer stellte sein Zweirad der Marke Triumph gegen 17.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters ab und ging einkaufen. Als er zurückkam, stellte der 19-Jährige Schäden von geschätzten 300 Euro an seinem Motorrad fest. Als der unbekannte Transporter-Fahrer, dessen Fahrzeug direkt daneben geparkt war, ebenfalls zurückkam, sprach ihn der 19-Jährige an. Der Unbekannte stieg mit seinem Beifahrer ein und wollte wegfahren. Um dies zu verhindern, stellte sich der Motorradfahrer hinter den Transporter. Der Unbekannte fuhr trotzdem zurück, so dass der 19-Jährige zur Seite springen musste, um nicht erfasst zu werden. Anschließend flüchtete der Transporter-Fahrer Richtung Burgenlandstraße. Der Fahrer ist zirka 50 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter groß. Er hatte eine Halbglatze, war korpulent und trug einen grauweißen Arbeitsoverall. Bei dem Transporter soll es sich um ein rotes Fahrzeug mit Heilbronner Zulassung handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

