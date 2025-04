Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 27-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag (02.04.2025) am Leonhardsplatz einen 27 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 27-jährige Mann traf gegen 11.30 Uhr in einer Gaststätte auf den Täter, der 1.000 Euro von ihm forderte. Als der 27-Jährige kein Geld herausgeben wollte, griff der Täter in die Bauchtasche des Mannes, nahm sich 100 Euro Bargeld und seine Sozialkarte heraus, trat ihm zweimal in den Bauch und flüchtete. Der Täter ist etwa 35 bis 37 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, hatte eine Glatze und einen Vollbart. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell