Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich zwischen Samstag (08.03.2025) 04:30 Uhr und Samstag (15.03.2025) 13:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Turmstraße in der Sindelfinger Stadtmitte ein. Die Einbrecher brachen ein Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Wertgegenstände, Schmuck, Bargeld sowie ein in der ...

