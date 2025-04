Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen (03.04.2025) auf der Kreuzung Reutlinger Straße/ Löwenstraße hat sich eine 35 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen. Eine 56 Jahre alte Land Rover-Fahrerin war gegen 07.45 Uhr in der Löwenstraße unterwegs und bog nach links in die Reutlinger Straße ab. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt der von rechts kommenden 35-jährigen Renault-Fahrerin, die in der Reutlinger Straße in Richtung Jahnstraße unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell