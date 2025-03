POL-PDTR: Verkehrsunfall infolge einer Trunkenheitsfahrt

Hermeskeil (ots) - Am 28.03.25, vermutlich gegen 15:30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Trierer Straße in Hermeskeil abgestellter PKW durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Die Kratzer erstrecken sich über die gesamte rechte Fahrzeugseitenwand, welche zum Tatzeitpunkt zum Gehweg gerichtet war. Derzeit ist unbekannt welcher Gegenstand zur Tathandlung genutzt wurde. Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe der ...

