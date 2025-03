POL-PDTR: Scheibe der Fahrertür an geparktem Pkw eingeschlagen

Morbach (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 28.03.2025, ca. 18:30 Uhr, bis Samstag, den 29.03.2025, ca. 14:30 Uhr, kam es im Bereich des ortsansässigen Automobilhandels "Automobile Morbach" in der Hunsrückhöhenstraße in Morbach zu einem Diebstahl an einem Kraftfahrzeug. Hierbei versuchte(n) der/die unbekannte(n) Täter sich Zugang zu dem Motorraum eines Fahrzeuges, welches auf dem Gelände des Automobilhandels stand, ...

