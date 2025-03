POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Fahrzeug

Konz (ots) - Am Mittwoch, den 26.03.2025, zwischen 17:30 Uhr -17:50 Uhr kam es in dem Parkhaus des "Kauflandes" Konz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde in der ersten Etage des Parkhauses ein silberfarbener PKW touchiert und nicht unerheblich beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg bzw. Polizeiwache Konz zu ...

