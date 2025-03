POL-PDTR: Größerer Einsatz von Polizei und Rettungskräften am Bahnhof Idar-Oberstein

Heidenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, den 28.03.2025 zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr während der Abwesenheit der Hausbewohner durch Aufhebeln der Haustür in ein Einfamilienhaus in der Gräfinstraße ein. Die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Zur Höhe des Diebesguts kann zurzeit keine konkrete Angabe gemacht werden. Die Kriminalpolizei bittet die ...

