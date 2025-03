LPI-GTH: Berauscht

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Eine bislang unbekannt gebliebene Person begab sich gestern, in der Zeit zwischen 06.45 Uhr und 07.15 Uhr widerrechtlich auf ein Grundstück in der Lindenstraße in Wandersleben. Im weiteren Verlauf entwendete der Unbekannte ein silbernes E-Bike der Marke "Specialized" im Wert von circa 4.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0061501/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

