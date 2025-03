Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Diebstahl an Kfz in Morbach

Morbach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 28.03.2025, ca. 18:30 Uhr, bis Samstag, den 29.03.2025, ca. 14:30 Uhr, kam es im Bereich des ortsansässigen Automobilhandels "Automobile Morbach" in der Hunsrückhöhenstraße in Morbach zu einem Diebstahl an einem Kraftfahrzeug. Hierbei versuchte(n) der/die unbekannte(n) Täter sich Zugang zu dem Motorraum eines Fahrzeuges, welches auf dem Gelände des Automobilhandels stand, zu verschaffen. Hierzu wurde die Seitenscheibe der Fahrerseite zunächst ausgebaut und im weiteren Verlauf der Motorraum geöffnet. Es wurden nachfolgend 4 Einspritzdüsen mittels entsprechendem Werkzeug ausgebaut und entwendet. Ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls in ähnlicher Weise auf dem Gelände - jedoch ohne Entwendung etwaiger Anbauteile - angegangen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Morbach gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell