Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wenn Einbrecher plötzlich renovieren wollen

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (8.Januar), 12 Uhr, bis Donnerstag (6. März), 18 Uhr, trieben Unbekannte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jakobstraße in Euskirchen ihr Unwesen - allerdings mit einer fragwürdigen Beute.

Der 42-jährige Wohnungsinhaber kehrte am gestrigen Tag aus dem Urlaub zurück und staunte nicht schlecht:

Die Wohnungstür war aufgebrochen. Die Türzarge sowie das Türschloss wiesen deutliche Hebelspuren auf.

Doch anstatt wie üblich auf der Suche nach Wertgegenständen zu sein, hatten es die Unbekannten offenbar auf den Laminatboden abgesehen.

In akribischer Kleinstarbeit wurden Möbel aus einem der Räume in einen anderen geschoben. Im Anschluss wurde der komplette Laminatboden herausgebrochen.

Die Platten wurden ordentlich an der Wand aufgereiht zurückgelassen, die Trittschalldämmung gleich dekorativ im Raum verteilt.

Entwendet wurde nichts. Der Laminatstapel verblieb ebenfalls in der Wohnung zurück.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Einbruchs gefertigt.

Ob die Unbekannten lediglich renovierungswütig waren oder beim Auslegen des Laminats in der eigenen Wohnung gescheitert sind, bleibt nun Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell