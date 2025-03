Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Anzeigen wegen Hehlerei

Pomellen (ots)

Bundespolizisten führten gestern in den späten Abendstunden in Pomellen Kontrollen in Ausreiserichtung Polen durch. Dabei fiel ihnen ein silberfarbener PKW Toyota mit polnischen Kennzeichen auf. Im Fahrzeug befanden sich zwei weißrussische Staatsangehörige, 30 und 38 Jahre alt. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Beifahrers ergab eine Ausschreibung zur Ausweisung/Abschiebung/Zurückschiebung mit einer Widereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland, ausgestellt durch die Bundespolizeidirektion Berlin. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits am 12.03.2025 durch die Bundespolizeiinspektion Angermünde wegen Visaerschleichung angezeigt und einen Tag später nach Polen zurückgeschoben worden ist.

Im Rahmen der weiteren Kontrolle wurden im Kofferraum des PKW diverse Pakete mit Kaffee, Nahrungsmittel und Kosmetika (Warenwert ca. 4.000 EUR) festgestellt. Beide Personen konnten über den rechtmäßigen Besitz dieser großen Warenmenge keine schlüssigen Angaben machen, ihre Aussagen waren zum Teil widersprüchlich. Die Männer sind bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeilich bekannt. Da der Verdacht der Hehlerei bestand, wurden sie vorläufig festgenommen und in die Diensträume des Bundespolizeireviers Pomellen gebracht. Die mitgeführten Sachen wurden sichergestellt.

Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei MV übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell