Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubt eingereiste Personengruppe in Plöwen aufgegriffen

Pasewalk (ots)

Gestern Vormittag wurde nach einem Bürgerhinweis in Plöwen eine sechsköpfige Personengruppe aufgegriffen. Es handelte sich dabei um vier somalische Staatsangehörige im Alter von 16 bis 25 Jahren, eine weibliche Somalierin (14) sowie einen 26- jährigen Algerier. Alle Personen waren nicht im Besitz eines Passes oder Aufenthaltstitels. Sie wurden in Gewahrsam genommen und zur Bundespolizeidienststelle in Pasewalk verbracht. In den Vernehmungen gaben die Personen an, über die sog. Belarus Route geschleust worden zu sein. Die Somalier äußerten Schutzersuchen. Die Jugendlichen wurden dem zuständigen Jugendamt übergeben, die Erwachsenen an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Der Algerier wird heute nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell