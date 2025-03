Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Aufgriff nach Bürgerhinweis

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Abend in Bismark einen 24- jährigen eritreischen Staatsangehörigen nach einem Bürgerhinweis. Der Mann war zu Fuß unterwegs. Zur Kontrolle händigte er eine Passkopie seines eritreischen Reisepasses aus. Weitere Dokumente konnten nicht vorgelegt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er als Alleinreisender über die Belarus Route bis nach Deutschland geschleust worden ist. In der Vernehmung äußerte die Person ein Schutzersuchen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Erteilung einer Anlaufbescheinigung wurde er an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell