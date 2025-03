Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Vom Böschungsbrand zur Täterergreifung....

Pasewalk (ots)

Gegen 15:00 Uhr meldete die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk einen Böschungsbrand in der Ortslage Pasewalk, in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke zwischen Sponholz und Stettin. Auf einem direkt angrenzenden Feld brannte eine ca.3000m² große Gras- bzw. Ödlandfläche. Die Bahnanlage direkt war nicht vom Brand betroffen. Als die Bundespolizisten am Ereignisort eintrafen, waren bereits 19 Kameraden der Feuerwehr Pasewalk, eine Streife der Landespolizei sowie ein minderjähriger Hinweisgeber mit zwei weiteren Zeugen vor Ort. Durch die Feuerwehr Pasewalk wurde die Notfallleitstelle der DB AG in Berlin in Kenntnis gesetzt. Diese ordnete zur Sicherung der Löscharbeiten in diesem Bereich "Fahren auf Sicht" an. Das Feuer hatte sich bis an das Gleisbett ausgebreitet. Betroffen war auch ein Bauteil der elektronischen Zugbeeinflussung. Es musste anschließend überprüft werden.

Durch den schnellen und professionellen Löscheinsatz der Kameraden der Feuerwehr konnten größere Schäden an den Bahnanlagen verhindert werden. Bei der Absuche des Ereignisortes wurden im Gleisbereich mehrere unbenutzte Feuerwerkskörper aufgefunden. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Kurz nachdem der Einsatz beendet war, bat die Landespolizei um Unterstützung bei der Fahndung nach einem flüchtigen Täter. Ein 37- jähriger polnischer Staatsangehöriger hatte versucht, im Pasewalker Rewe Markt zu stehlen. Der Mann flüchtete durch das Stadtgebiet bis zur Bahnlinie nach Stettin. Vermutlich wollte er entlang der Bahnlinie nach Polen gelangen. Im Bereich Krugsdorf wurde er dann durch die Bundespolizeistreife festgenommen und anschließend an das Polizeihauptrevier Pasewalk übergeben.

