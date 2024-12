POL-PB: Maschinen aus Handwerker-Bullis gestohlen

Paderborn (ots) - (mb) Auf dem Georg-Marshall-Ring (K29) sind am Montag gegen 16.50 Uhr zwei Autos im Gegenverkehr zusammengestoßen. Ein 28-jähriger Mann fuhr mit einem Fiat Punto auf dem George-Marshall-Ring in Richtung B64. Kurz nach der Einmündung Karl-Schurz-Straße in Höhe der Bahnüberführung wendete er auf der Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Opel-Corsa, mit dem ein 30-Jähriger ...

