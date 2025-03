Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Pedelec-Fahrerin schwerst verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Reinhard-Freericks-Straße hat es am heutigen Vormittag einen "Dooring-Unfall" gegeben. Eine 73-Järhige aus Haltern am See wurde dabei schwer verletzt. Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Seniorin mit ihrem Pedelec gegen 10:30 Uhr in Richtung Lavesumer Straße unterwegs. Sie wollte an einem geparkten Fahrzeug einer 37-Jährigen aus Haltern am See vorbeifahren. Im gleichen Moment öffnete die Frau ihre Autotür und die 73-Jährige prallte dagegen. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus.

Tipps und Hinweise, wie Sie derartige Unfälle verhindern können, finden Sie auf der Internetseite der Polizei Recklinghausen unter dem folgenden Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/dooring-unfaelle-vermeiden-mit-dem-hollaendischen-griff

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell