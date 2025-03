Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch mit Gullydeckel in Parfümerie

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht (Nacht von Mittwoch auf Donnerstag) sind unbekannte Täter in eine Parfümerie auf der Hochstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen sie eine Scheibe mit einem Gullydeckel ein, betraten das Gebäude und erbeuteten Parfum in unbekannter Menge. Durch den Einbruch wurde um 2.45 Uhr Alarm ausgelöst. Zeugen konnten sehen, wie zwei - vermutlich männliche - Täter mit einem grauen Audi in Richtung Marktplatz davonfuhren. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht außerdem Zeugen, die (weitere) Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80 bis 1,90m groß, schlank, trug einen grauen Jogginganzug mit Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

