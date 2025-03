Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 80-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Schuchhardstraße/Am Uferkastell sind heute Vormittag ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 80-jährige Pedelec-Fahrer aus Haltern am See wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer gegen 10.40 Uhr auf der Schuchhardstraße Richtung Phillipistraße unterwegs - er wollte geradeaus über die Kreuzung. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Autofahrer aus Haltern am See, der von rechts aus der Straße Am Uferkastell kam und ebenfalls geradeaus weiter wollte. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Der Autofahrer blieb unverletzt, der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

