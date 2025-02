Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bei Einbruch Beute gemacht

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Bohnenkampstraße;

Tatzeit: zwischen 03.02.2025, 16.00 Uhr, und 07.02.2025, 09.30 Uhr;

Schmuck gestohlen hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen aus einem Wohnhaus in Stadtlohn. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Bohnenkampstraße, indem er sich an einer Terrassentür zu schaffen machte. Der Einbrecher durchsuchte das Innere.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell