Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Mehrfamilienhaus - ein Täter gestellt

Nordhausen (ots)

In der zurückliegenden Nacht meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Töpferstraße, dass sich dort mehrere unberechtigt Personen aufhielten und mögliches Beutegut auf einen Bollerwagen verluden. Unter dem sofortigen Einsatz mehrere Streifenwagen, konnte ein Täter gefasst werden. Nach umfassenden polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Nun muss ermittelt werden, wer die weiteren Personen waren und ob diese auch für die hohe Anzahl an Kelleraufbrüchen in der Nordhäuser Innenstadt verantwortlich sind. Die Ermittlungen führt der Inspektionsdienst Nordhausen.

Betroffene der Kelleraufbrüche aus der vergangenen Nacht werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0229145

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell