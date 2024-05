Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Feuerwehren aus dem Kreis Paderborn treffen sich zum Verbandstag in Buke

Kreis Paderborn (ots)

Kreisbrandmeister Stephan Reckhaus hat als Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn die Feuerwehren aus dem Kreis zum Verbandstag und zur Verbandsversammlung eingeladen. Der Verbandstag findet am Samstag, 1. Juni, auf dem Schützenplatz in Altenbeken-Buke statt. Gastgeber ist der Löschzug Buke, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert.

Die Verbandsversammlung beginnt um 14 Uhr im Festzelt. Die rund 5.000 Feuerwehrleute aus dem Kreisgebiet werden durch 210 Delegierte vertreten, berichtet Kreisgeschäftsführer Hubert Halsband. Auf der Tagesordnung stehen Berichte, Wahlen zum Vorstand sowie Ehrungen und Ernennungen.

Um 17.30 Uhr treten die Abordnungen der Wehren sowie die Spielmanns- und Musikzüge auf dem Schützenplatz an. Dort hält der Paderborner Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann als Schirmherr des Tages die Festansprache. Daran schließt sich ein Festumzug mit Gedenkfeier am Ehrenmal an. Um 20 Uhr beginnt die öffentliche Party im Festzelt mit den Brüdern Dirk und Carsten Kirchenberg als Diskjockeys.

