POL-BOR: Gronau - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Velen (ots) - Tatort: Velen, An der Gräfte; Tatzeit: 05.02.2025, 15.20 Uhr; Den Einkauf ihres Opfers nutzten bislang unbekannte Diebe in Velen. Eine Frau war am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr in einem Supermarkt an der Straße An der Gräfte. Zwischenzeitlich stellte sie fest, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Eine andere Kundin fand die Geldbörse kurz darauf in der ...

mehr