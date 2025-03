POL-PPWP: Diebstahl eines Kennzeichenpaares

Kaiserslautern (ots) - Ein 36-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag in der Albrechtstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, was ein Drogenvortest bestätigte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Am Samstagmorgen wurde ein 25-jähriger Mann am Stiftsplatz auf einem E-Scooter fahrend ...

