POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht an der Herner Straße - Mädchen mit Tretroller leicht verletzt

Nach einem Unfall an der Kreuzung Herner Straße/ Blitzkuhlenstraße am Mittwochmittag (ca. 12:30 Uhr), sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen Fahrzeugs. Eine 10-Jährige war mit ihrem Tretroller auf dem Gehweg an der Herner Straße stadteinwärts unterwegs. Als sie die Ampel der angrenzenden Blitzkuhlenstraße überquerte, soll sie von einem abbiegenden Auto touchiert worden sein. Der Autofahrer soll weitergefahren sein. Nachdem sie wieder zu Hause angekommen war, verständigte die 10-Jährige kurze Zeit später gemeinsam mit ihren Eltern die Polizei. Bei dem Auto könnte es sich um einen schwarzen BMW handeln. An der Kreuzung befindet sich aktuell eine Baustelle.

Wer Angaben zu dem Unfall oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

