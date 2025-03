Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Oer-Erkenschwick: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Auf der Weseler Straße wurde am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Oer-Erkenschwick:

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend sind unbekannte Täter auf der Haardstraße in eine Einliegerwohnung im Souterrain eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen bohrten die Einbrecher einen Fensterrahmen auf und verschafften sich zu Zutritt. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt, zahlreiche Schränke und Schubladen geöffnet. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor, es wurde offenbar Schmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen oder zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an Tel.: 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell