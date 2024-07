Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer PKW-Kombi und Fahrer nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Eine Radfahrerin erlitt am Mittwoch, 26.06.2024, bei einem Unfall zahlreiche Verletzungen. Die Polizei sucht einen PKW, dessen Fahrer sowie Zeugen.

Eine 59-jährige Bielefelderin erstattete am Donnerstag eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. Sie befuhr am Mittwoch gegen 17:45 Uhr den Radweg der Straße Am Bach in Richtung Niederwall. Als sie sich in Höhe des Welle Parkhauses befand, bog ein schwarzer PKW ohne zu blinken nach rechts in das Parkhaus ab. Die Radfahrerin musste stark bremsen, um den Zusammenstoß zu verhindern, und stürzte dabei über den Lenker zu Boden. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt in das Parkhaus fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Kombi und dessen Fahrer geben können. Melden Sie sich bitte unter 0521-545-0.

