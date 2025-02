POL-PIAZ: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall vor Westhofen tödlich verunglückt.

Siefersheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Hausfassade der Gaststätte "Da Enzo" in Siefersheim. Die gesamte Hausfassade wurde mit Altöl bespritzt, sodass ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro entstanden ist. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Wörrstadt unter der ...

mehr