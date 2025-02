Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfall mit verletztem Krad-Fahrer

Wallertheim (ots)

Ein 22-jähriger Wörrstädter befuhr am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr mit seinem PKW die B 420 von Gau-Bickelheim kommend in Fahrtrichtung Wallertheim. An der dortigen Kreuzung zur K 33 missachtete dieser nach derzeitigem Kenntnisstand das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden 17-jährigen Krad-Fahrer. Der Krad-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr befand sich für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zwecks Absperrmaßnahmen ebenfalls vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell