POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Dienstag (12.11.2024), gegen 20.00 Uhr verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 70-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss Auto fuhr. Der Mann hatte einen verbalen Streit in einer Bar in der Stuttgarter Straße und wollte mit seinem Auto nach Hause fahren. Die Polizei stellte bei dem 70-Jährigen alkoholtypisches Verhalten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. ...

