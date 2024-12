Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Abgesägte Weihnachtsbäume

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 15.12.2024, gegen 09.00 Uhr, ist der Polizei ein abgesägter Weihnachtsbaum in der Wehratalstraße in Wehr-Öflingen gemeldet worden. Der städtische Weihnachtsbaum wurde von Unbekannten gestutzt vorgefunden. Ein weiterer abgesägter Christbaum der Stadt konnte in Wehr im Bereich des Kreisverkehrs in der Talstraße von der Polizei festgestellt werden. Beide Bäume dürften leicht gestutzt wieder freudebringend aufgestellt werden. Wer die Bäume gekürzt hat, ist unbekannt.

