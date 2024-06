Polizei Dortmund

POL-DO: Kontakt zur Polizei Dortmund für Medien während der EURO 2024 Contact the Dortmund police for media during EURO 2024

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0569

Italien, Albanien, Türkei, Portugal, Georgien, Frankreich und Polen sind die Länder, die in der Gruppenphase der UEFA EURO 2024 in Dortmund spielen. Dazu kommen das Achtel- und das Halbfinale. Die Pressestelle der Dortmunder Polizei ist für Medienanfragen mit Bezug zur EURO 2024 und der Polizei unter Tel. 0231/132 1918 erreichbar.

Italy, Albania, Türkiye, Portugal, Georgia, France and Poland are the countries playing in the group stage of UEFA EURO 2024 in Dortmund. There are also the round of 16 and the semi-finals. The press office of the Dortmund police can be reached for media inquiries relating to EURO 2024 and the police on Tel. 0231/132 1918.

