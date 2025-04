Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Gegenverkehr zusammengestoßen - Zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 62 Jahre alte Frau ist am Freitag (04.04.2025) in der Straße Roter Stich mit ihrem Toyota in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Dacia eines 49-Jährigen zusammengestoßen. Die 62-Jährige fuhr gegen 11.40 Uhr in der Straße Roter Stich Richtung Schozacher Straße. Auf Höhe der Korber Straße fuhr sie nach links und stieß mit dem Dacia, der ihr entgegenkam, zusammen. Ein 24-Jähriger, der mit seinem Toyota aus Richtung Schozacher Straße unterwegs war, fuhr auf den Dacia auf. Die beiden 24 und 49 Jahre alten Autofahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass die 62-Jährige durch einen Hund im Fahrzeug abgelenkt war. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

