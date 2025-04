Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich Freitagabend (04.04.2025) in Stuttgart-Süd ereignet hat. Ein 45-jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 19.30 Uhr die Wildparkstraße vom Schattenring herkommend in Richtung Stuttgart-West und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Dadurch kollidierte er mit einer Schutzplanke an der linken Fahrbahnseite und stürzte zu Boden. Das Motorrad rutschte anschließend noch rund 50 Meter weiter über die Fahrbahn. Der 45-Jährige zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

