LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung

Altenburg (ots) - Schmölln: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 08.09.2024 kurz vor 15:00 Uhr auf der Landstraße 2169 zwischen Schmölln und Selka. Ein 16-jähriger Fahrzeugführer eines Mopeds kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Dabei kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. (CS)

