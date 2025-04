Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Handtasche entrissen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich vergangenen Freitag in den frühen Morgenstunden in Aurich ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen war eine 35-jährige Frau gegen 3.10 Uhr fußläufig vom Hammerkeweg in Richtung Andreaestraße unterwegs und ging dafür über ein Teilstück des Ostfrieslandwanderwegs. Zwei E-Scooter-Fahrer und ein Radfahrer näherten sich von hinten und rissen der Frau plötzlich die schwarze Handtasche samt Inhalt aus der Hand. Mit dem Diebesgut flüchteten die Unbekannten in Richtung Andreaestraße. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei fahndete noch im Nahbereich nach den Tätern, konnte diese aber nicht mehr antreffen. Zeugen, die Angaben zu den drei unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

